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Çakırmelikoğlu: "Güney Çevre Yolu zorunlu ihtiyaç haline dönüşmüştür" - Son Dakika

Çakırmelikoğlu: "Güney Çevre Yolu zorunlu ihtiyaç haline dönüşmüştür"

20.09.2021 16:09
Çakırmelikoğlu:

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun için Güney Çevre Yolu Projesinin zorunlu hale geldiğini ifade ederek, "Dün geleceğin planlaması için ortaya çıkan proje, bugün zorunlu ihtiyaç haline dönüşmüştür" dedi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun için Güney Çevre Yolu Projesinin zorunlu hale geldiğini ifade ederek, "Dün geleceğin planlaması için ortaya çıkan proje, bugün zorunlu ihtiyaç haline dönüşmüştür" dedi.

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, yaptığı açıklamada Güney Çevre Yolu Projesi yatırım beklentisinin 2022 devlet planlamasının yapıldığı bu günlerde had safhaya çıktığını belirtti.

Karadeniz Sahil Yolunun uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının ana lokomotifi olduğuna dikkat çeken Çakırmelikoğlu, "Uzak Doğu ve Orta Asya'nın karayolu ulaşım güzergahının merkezi Karadeniz Sahil Yolu, bugün itibarıyla talebe cevap verebilecek boyutta değildir. Bu sadece Giresun geçişi ya da Ordu geçişi ile ilgili değil, şehir merkezlerinin olduğu bölgelerin tamamı için geçerlidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin de bildiği gibi çözüm transit geçişler için güney çevre yollarının acilen açılmasıdır. Bu bakımdan Giresun Güney Çevre Yolu sadece Giresun merkezin değil, Ordu-Giresun Havalimanı bölgesi yoğunluğu ile Piraziz, Bulancak, Giresun Merkez ve Keşap ilçelerinin karayolu geçiş yoğunluğuna çözüm üretecektir. Beklenti salt Giresun içi araç sürücüleri için değil, Trabzon, Rize başta olmak üzere uluslararası yol ağını kullanan ağırlıklı yük nakli araç sürücülerinindir. Bu bakımdan Giresun Güney Çevre Yolu Projesi 2022 yatırım programına mutlak alınmalıdır. Yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde dahi doluluk ve araç sirkülasyonunda hiçbir azalmanın görülmediği Karayollarının teknik verilerinde mevcuttur" diye konuştu. - GİRESUN

Çakırmelikoğlu: Güney Çevre Yolu zorunlu ihtiyaç haline dönüşmüştür

Tragger, Yatırım, Ticaret, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çakırmelikoğlu: 'Güney Çevre Yolu zorunlu ihtiyaç haline dönüşmüştür' - Son Dakika Ekonomi


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