Son Dakika Haberleri: Çakırözer'den yabancı yatırımcılara Eskişehir çağrısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Çakırözer'den yabancı yatırımcılara Eskişehir çağrısı

1 saat önce

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Eskişehir'in geleceği üretimde.

Çakırözer'den yabancı yatırımcılara Eskişehir çağrısı, System.String[]
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Eskişehir'in geleceği üretimde. Eskişehir'e daha fazla yatırımcı lazım, daha fazla üretmemiz lazım. Gelin, yatırımlarınızı Eskişehir'e yapın." ifadelerini kullandı.
Çakırözer'in iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de kurulu yabancı sermayeli Knauf Fabrikası'nı ziyaret eden Milletvekili Çakırözer, yabancı yatırımcılara Eskişehir'e daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
Fabrika yöneticileri ve işçilerle öğle yemek yiyen Çakırözer, Eskişehir'in geleceğinin üretimde olduğunu belirterek, "Eskişehir'e daha fazla yatırımcı, daha fazla fabrika lazım. Gelin, yatırımlarınızı Eskişehir'e yapın. Sizlerin ülkemizin ve şehrimizin ihracatına ve ekonomimizin büyümesine yaptığınız katkılar çok büyük. Alın terinizle kazandığınız bu başarılarınızla gurur duymalısınız." ifadelerine yer verdi.
Çakırözer, sendikalı olmanın önemine de dikkati çekerek, "Sendika emekçilerimizin güvencesidir, haktır. Keşke hem Eskişehir'imizde hem de tüm Türkiye'de tüm işçiler sendikalı olsa. Alın teri ile çalışan işçinin, emekçinin sosyal güvencesi sendikalardır." değerlendirmesini yaptı.
Milletvekili, Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Keban Baraj Gölü'nde yakalanan kerevitler, işlendikten sonra dünya pazarına kilosu 16,5 eurodan satılacak Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:52:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çakırözer'den yabancı yatırımcılara Eskişehir çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]