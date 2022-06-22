Çakırözer: "Sadece Gazetecilerin Değil, Milyonlarca Vatandaşın Sosyal Medya Kullanımı Engelleyecek, Hapsedecek Yatırımları İçeren Bu Yasa Derhâl Geri... - Son Dakika
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Çakırözer: "Sadece Gazetecilerin Değil, Milyonlarca Vatandaşın Sosyal Medya Kullanımı Engelleyecek, Hapsedecek Yatırımları İçeren Bu Yasa Derhâl Geri...

22.06.2022 20:28

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Artık sadece gazetecilerin değil, milyonlarca vatandaşın sosyal medya kullanımı engelleyecek, hapsedecek yaptırımları içeren bu yasa derhâl geri çekilmelidir. Susturma, korkutma, hapsetme yasasına ‘hayır.’ Basın hürdür, sansür edilemez diyoruz, sansür yasasına ‘hayır’ diyoruz” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Artık sadece gazetecilerin değil, milyonlarca vatandaşın sosyal medya kullanımı engelleyecek, hapsedecek yaptırımları içeren bu yasa derhal geri çekilmelidir. Susturma, korkutma, hapsetme yasasına 'hayır.' Basın hürdür, sansür edilemez diyoruz, sansür yasasına 'hayır' diyoruz" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifi ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Çakırözer, şunları söyledi:

"Buraya Ulus'tan geliyorum, gazeteci meslek örgütlerimizin bugün Genel Kurul gündemine gelen sansür yasasının geri çekilmesi çağrısını sizlere iletmeye geldim. Kanun Meclise sunulduğu günden bu yana gazeteciler, meslek örgütleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Biz milletvekilleri 'Gazetecileri, milyonlarca yurttaşı baskı, sansür altına alacak, hapsedecek düzenlemeleri geri çekin.' dedik; dinlemediniz, dinlemiyorsunuz.

"SANSÜR YASASINA 'HAYIR' DİYORUZ"

Bu yasa gözdağı, sindirme, korkutma yasasıdır. Bu yasa, ekonomideki krizi, zamları, hayat pahalılığını kimse duymasın, duyuramasın yasasıdır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Bu vahim tablo karşısında artık sadece gazetecilerin değil, milyonlarca vatandaşın sosyal medya kullanımı engelleyecek, hapsedecek yatırımları içeren bu yasa derhal geri çekilmelidir. Susturma, korkutma, hapsetme yasasına 'hayır' basın hürdür sansür edilemez diyoruz, sansür yasasına 'hayır' diyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çakırözer: 'Sadece Gazetecilerin Değil, Milyonlarca Vatandaşın Sosyal Medya Kullanımı Engelleyecek, Hapsedecek Yatırımları İçeren Bu Yasa Derhâl Geri... - Son Dakika

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