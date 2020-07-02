Çakırtaş'ların acı günü - Son Dakika

Çakırtaş'ların acı günü
SİVAS - Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş'ın ağabeyleri iş adamı Göksal Çakırtaş hayatını kaybetti.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Göksal Çakırtaş'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Balkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Covid-19 salgını nedeniyle Atatürk Ortaokulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Suşehri asri mezarlığına defnedildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cenazenin defninde dualar okudu. Göksal Çakırtaş'ın cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Vali yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı yüksel, çevre ilçe kaymakam ve belediye başkanları katıldı.