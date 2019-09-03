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Çakma polis hakim karşısında

56 dakika önce

Sivas'ta kendini polis olarak tanıtıp 60 bin TL'lik vurgun yapan zanlılar hakim karşısına çıktı.

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Sivas'ta kendini polis olarak tanıtıp 60 bin TL'lik vurgun yapan zanlılar hakim karşısına çıktı.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Şükrü A. telefonla aradığı Hülya K.'ye kendisini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgileri ile bir kuyumcu soygunu gerçekleştirdiğini iddia ederek tahkikatın yürütülebilmesi için ziynet eşyalarının belirttiği adrese bırakılmasını istedi. Panikleyen kadın, 60 bin TL değerindeki ziynet eşyasını belirtilen adrese bıraktı. Bir daha Şükrü A.'ya ulaşamayan kadın dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan takip sonucunda dolandırıcının içerisinde bulunduğu taksi Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. Şükrü A., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Şükrü A. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen N.Y. ise Sivas'tan ayrılmak isterken Sivas'ın Kangal ilçesinde yakalandı. Sivas'a getirilen zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. - SİVAS

Sivas, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:48 Kaynak: İHA
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