Çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çakmağında uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:45 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çakmağında uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında fitilli benzinli çakmağa gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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