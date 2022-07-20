ÇAKMAĞIN İÇERİSİNE GİZLEDİĞİ METAMFETAMİN İLE YAKALANDI

OSMANİYE'de şüphe üzerine durdurulan H.K.?nin üst aramasında, çakmak içerisine gizlenmiş 5 gram metamfetamin ile evinde yapılan aramada ise madde satışında kullanıma ayarlanmış 5 çakmak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 17- 18 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kadirli ilçesinde, şüpheli hareketlerde bulunan H.K., polis ekiplerince durduruldu. Yapılan üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. H.K.'nin tedirgin davranışlarından şüphelenen ekiplerin yaptığı detaylı aramada çakmaktaki değişiklikler dikkat çekti. Çakmakta yapılan kontrolde, içerisine gizlenmiş 5 gram metamfetamin bulundu. Şüphelinin ikametindeki aramada ise aynı düzeneğe sahip madde satışında kullanılmak üzere ayarlanmış 5 çakmak ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan H.K., adli işlemler için emniyete götürüldü.