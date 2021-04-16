Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek - Son Dakika

Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek

16.04.2021 09:28

"Samsun Çarşamba ilçesi Çakmak Barajı Çevresi Sulama Havzasının Korunması ve Organik Üretimi Destekleme Projesi" kapsamında çiftçilere organik gübre ve çeşitli tarım aletleri dağıtıldı.

"Samsun Çarşamba ilçesi Çakmak Barajı Çevresi Sulama Havzasının Korunması ve Organik Üretimi Destekleme Projesi" kapsamında çiftçilere organik gübre ve çeşitli tarım aletleri dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından ortaklaşa yapılan "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirmesi Projesi" kapsamında Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'ndeki fındıkla uğraşan çiftçilere organik gübre, pülverizatör ve dal parçalama makinesi dağıtıldı. Çakmak Barajı havzasında doğal yaşamın korunması ve içme suyu kirlenmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında dağıtılan ürünler için Ağcagüney Mahallesi'nde tören düzenlendi. Tören ilk olarak kürsü konuşmaları ile başladı.

Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Organik gübreyle ilgili gerek sıvı gerekse makinelerle ilgili törende bir araya geliyoruz. Daha önce DOKAP ile birlikte 972 çiftçimize birer dekar olmak üzere birer ton hem katı gübre hem sıvı gübrelerini teslim etmiştik. Bugün bu proje ile fındık üreticilerini özellikle Çakmak Barajı havzasındaki fındık üreticilerimize teslimatlarını yapacaklar. Toplam Samsun'da 1 milyon 160 bin dekar alanda fındık üretimimiz var. Bunun içerisinde 37 bin 500 dekar alanda da organik fındık üretimi yapılmaktadır. Özellikle sulama suyu olarak kullanılan Çakmak Barajı çevresinde dağıtılacak olan bu organik gübreler bizler için Samsun için sadece üretim açısından değil içme suyu kalitesi açısından da önem arz etmektedir" dedi.

"Markalaşmamız lazım"

Akabinde konuşan Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, "Samsun bir tarım bölgesi. Çarşamba Ovası üzerindeyiz, dünyanın sayılı ovalarından birisidir. Organik tarımla bütün dünyanın geleceği olan bir konudur. Yapay gıdaların gündeme geldiği bu konularda doğal gıdaların özellikle katkı maddeleri içermeyen gıdaların üretimi çok önemlidir. Bu bağlamda hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bu konuda markalaşmamız lazım. Kaliteli organik ürünler üreterek dünya çapında marka haline gelmemiz lazım" diye konuştu.

"Su havzalarının korunması ile ilgili bir hedefimiz var"

Projenin önemine değinen DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, "DOKAP olarak özellikle bölgenin gelişmişliğiyle ilgili sektörel bazda eylem planımız çerçevesinde önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu doğrultuda bugün Çakmak Barajı çevresindeki su havzasında iki şey hedeflenmektedir. Öncelikle olarak su havzalarının korunması ile ilgili bir hedefimiz var. İkinci hedefimiz ise organik üretim. Bu doğrulta çiftçilerimizin desteklenmesi daha sonraki üretim ve sonraki süreçle ilgili satış ve pazarlama ile ilgili önemli hedefler var. Özellikle yerel yöneticilerimiz çiftçinin, üreticinin yanında istihdama konu olabilecek güzel işlerin takibindeler. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu projesi örnek olabilecek bir projedir" şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "İç piyasaya, uluslararası alana çok nitelikli kaliteli ürünler üretmemiz gerekiyor. Dünyada üretilen başka ürünlerden de farkındalığımızın olması gerekiyor. Ürettiğimiz ürüne dünyanın ihtiyaç duyması gerekiyor. İçeride ve dışarda satılabilir olması gerekiyor. Biz birçok projeleri bir arada yürütürken altyapıları yapıyoruz. Bütün altyapıları 2023 yılına kadar bitiriyoruz. İçme suyu noktasında da. Çarşamba'da otopark inşaatımız da başladı. İller Bankası'ndan kanalizasyon ve içme suyu ihalesini bu sene yaparsak Çarşamba'nın bütün bulvarlarındaki kendine has projeleri inşallah gayret içerisinde ilçe belediyemizle hayata geçireceğiz. Bunlar devasa yatırımlardır. Şehrimiz altyapımız yaşamamız için önemlidir. Zaten belediye denildiği zaman akla ilk önce yol, su bunlar geliyor. Belediyecilik aslında bu değil ki. Birçok alanda kültürel, turizm alanında, tarımsal alanda, sanayi üretiminde, eğitimde, ulaşımda bizim emek vermemiz gerekiyor. Bölgenin merkeziyiz. Bu dönemin sonuna kadar inşallah yerel yönetimlere özellikle Samsun'da bugüne kadar bildiğimiz belediyenin üzerinde bir nitelik katacağız. Bu faaliyette bunlardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Hemen hemen her alanda nitelikli işlere imza attıklarını belirten Başkan Demir şunları söyledi:

"Yol yapan, su getiren belediye onlar tamamlanınca ne olacak? Vatandaşın yol ihtiyacı kalmayacak, su ihtiyacı kalmayacak ne isteyecek o zaman? Asıl belediyecilik o zaman başlayacak. Sanayide, üretimde, ticarette, kültürde, sanatta işte özellikle tarımsal üretim ki Samsun Türkiye'nin bu konuda iki önemli üretim havzası Çukurova'dan sonra Yeşilırmak, Kızılırmak Nehirlerinin alüvyon ovalarına sahibiz. İç bölgede Havza'da, Vezirköprü'de de ovalarımız var. Orada da tarım alanımız, potansiyelimiz çok yüksek. Şimdi Tarım İl Müdürlüğümüz, DOKAP'ın da çok büyük destekleri ile ve Büyükşehir ile beraber biz birçok projede çalışma yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekibimizle hemen hemen her alanda nitelikli projelere imza atıyoruz. Burada iki şey yapmış oluyoruz: Bir defa suyu koruyoruz. Bu organik gübreleri Çakmak Barajı havzasında kullanacağız. Üretilen bu organik fındığı iç ve dış piyasaya sürmek için bir ilave organizasyon gerekiyor. Üreticilerimizin temsilcilerine bu konuda görev düşüyor."

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindekiler dal kırma ve pülverizatör makinelerinin testini yaptı. Başkan Demir fındık ağaçlarına organik attı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN

Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek
Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Çarşamba, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Çakmak Barajı havzasında organik üretime destek - Son Dakika Ekonomi


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