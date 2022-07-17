Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı

17.07.2022 15:36

- Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı Ordu'da otomobilin içinde sigara yakılmak istenirken çakmağın bomba gibi patlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan 2 genç hastanelik oldu.

- Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı

SAMSUN - Ordu'da otomobilin içinde sigara yakılmak istenirken çakmağın bomba gibi patlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan 2 genç hastanelik oldu.

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldikleri öğrenilen Caner Şimşek ile dayısının oğlu Berkan Uygun otomobille gezdikten sonra park ettikleri araçta oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada Caner Şimşek sigarasını yakmak için çakmağı çaktığı sırada çakmak biranda bomba gibi patladı. Aracın içinde alevler içinde kalan Caner Şimşek ile Berkan Uygun çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldular. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar hastanenin yanık tedavi merkezinde tedavi alına alındılar. Caner Şimşek'in alevler içinde kaldığı sırada Berkan Uygun'un da kurtarmak isterken bollarından ve yüzünden yanarak yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakmak bomba gibi patladı: 2 yaralı - Son Dakika
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