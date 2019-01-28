Çakmak Fabrikasındaki Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
Çakmak fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyorMERSİN - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bir çakmak fabrikasında yangın çıktı.
Çakmak fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
MERSİN - Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
'nde bir çakmak fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, Akdeniz
ilçesi Huzurkent
Mahallesinde bulunan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. MTOSB 5. Cadde üzerindeki çakmak üretim ve dolumu yapan bir fabrikada yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan ve nedeni henüz bilinmeyen yangına olay, yerine gelen itfaiye erleri müdahale ederken, yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir duman bulutu kapladı.
Fabrika içerisinde yangın nedeniyle yer yer patlamalar olurken, olay yerine sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
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