Çakmak gazı otomobilde bomba gibi patladı! 3 arkadaş yaralandı - Son Dakika
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Çakmak gazı otomobilde bomba gibi patladı! 3 arkadaş yaralandı

26.11.2022 10:12

Bursa'da bir otomobilin içinde çakmak gazı çeken 3 arkadaş sıkışan gazın patlamasıyla yaralandı. Gençler şans eseri hafif yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, 3 arkadaşın kaçtığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

Emirhan U. ailesine ait park halindeki otomobilde Eren Ç. (18), ve Enes K. ile bir araya geldi. 3 arkadaş yanlarında getirdikleri çakmak gazını araç içerisinde çekmeye başladı. Bir süre sonra bulundukları otomobilin içerisinde biriken gazın açığa çıkmasıyla patlama meydana geldi.

Arkadaşların bulunduğu araçta çakmak gazı patladı: 3 yaralı

3 GENÇ KENDİNİ OTOMOBİLİN DIŞINA ATTI

3 genç kendilerini otomobilin dışına atarak kurtarırken, patlamayı duyan çevredekiler korku içinde durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arkadaşların bulunduğu araçta çakmak gazı patladı: 3 yaralı

3 ARKADAŞ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ekipler araç içerisinde kimsenin olmadığını gördü. Aracın içinde ve dışında çakmak gazını gören polis ekipleri izledikleri güvenlik kameralarında 3 arkadaşın olay yerinden kaçtığını tespit etti. Patlamadan şans eseri kurtulan gençlerin kendi imkanlarıyla bölgedeki hastaneye gittiği öğrenilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı bildirdi. Öte yandan, polis ekipleri meydana gelen patlamayla ilgili tahkikat başlattı.

Arkadaşların bulunduğu araçta çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Arkadaşların bulunduğu araçta çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çakmak gazı otomobilde bomba gibi patladı! 3 arkadaş yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakmak gazı otomobilde bomba gibi patladı! 3 arkadaş yaralandı - Son Dakika
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