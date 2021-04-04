Çakmak gazı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Çakmak gazı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü
04.04.2021 09:18
Çakmak gazı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü Bursa'da bir apartmanın cam kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü büyük bir gürültü ile patladı.
Çakmak gazı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü
BURSA - Bursa'da bir apartmanın cam kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile apartmanın penceresi yerinden fırladı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahallesi 3. Yan Sokak Çoruh Apartman'ın 3. katında oturan İbrahim A, evde olduğu sırada, pencere kenarında bulunan çakmak gazı dolum tüpü büyük bir gürültüyle patlayarak pencereyi çerçevelerinden söktü. Bomba patladığı sanılarak itfaiye ve polis ekipleri alarma geçirildi. Pencere 3. kattan aşağı düşerken, sokağın boş olması faciayı önledi. Patlamanın çakmak gazından çıktığı anlaşılınca mahalleli derin bir nefes aldı.
Son Dakika Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor