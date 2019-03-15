Son Dakika Haberleri: Çakmak Gazı Çeken Genç Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Çakmak Gazı Çeken Genç Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Yozgat'tan Kastamonu'ya okumayan gelen genç, çakmak gazı çekmesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti.

Çakmak Gazı Çeken Genç Fenalaşarak Hayatını Kaybetti, System.String[]
Yozgat'tan Kastamonu'ya okumayan gelen genç, çakmak gazı çekmesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Yozgat'tan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine Meslek Yüksekokuluna okumaya gelen 20 yaşındaki S.F.A., gece geç saatlerde fenalaşması sonucu İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakmak gazı çektiği iddiasıyla fenalaştığı ileri sürülen S.F.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

İhsangazi, Yozgat, Kastamonu, 3. Sayfa
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