Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı

15.11.2020 01:33
Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çakmak gazı çekildiği ileri sürülen otomobilde patlama meydana geldi 2 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çakmak gazı çekildiği ileri sürülen otomobilde patlama meydana geldi 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay Kaman ilçesine bağlı Sarıuşağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.İ. (18), yönetimindeki 06 YC 708 plakalı otomobil şehir merkezine seyrettiği sırada araç içerinde bulunan O.Ö. (17)'nin soluduğu gaz sıkışarak patladı. Otomobilde meydana gelene patlamada iki kişi yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden yaralılar ilk müdahalelerinin arından Ankara Gülhane Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyet güçleri ilçede yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı
Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı

Otomobil, Kırşehir, Patlama, Kaman, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çakmak gazı çekilen otomobilde patlama: 2 yaralı - Son Dakika


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