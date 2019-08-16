Çakmak gazı dairenin yanmasına neden oldu

İstanbul Maltepe'de Altıntepe mahallesi, Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan beş katlı binanın zemin katında yer alan dairede çakmak gazından yangın çıktı.

İstanbul Maltepe'de Altıntepe mahallesi, Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan beş katlı binanın zemin katında yer alan dairede çakmak gazından yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak duman tahliyesi yaptı.



Dairede çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü



Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi, Değirmen Yolu Caddesi üzerinde yer alan beş katlı binanın giriş katında yer alan dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dairede tek başına yaşadığı öğrenilen 40'li yaşlarda olduğu söylenen Ayşe Kütükçüoğlu çıkan yangında dumandan etkilendi. Kütükçüoğlu'na ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra tedbir amacıyla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde polise ilk ifadesini veren Kütükçüoğlu, evinde çakmağına gaz doldururken bir anda kanepenin alevlere teslim olduğunu daha sonra söndürmek için uğraştığını ancak başarılı olamayınca kendisini dışarıya attığını söyledi. Meraklı mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını dikkatle izlerken polis ekipleri yangının çıktığı bina etrafında güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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