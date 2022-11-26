Çakmak gazı doldururken yaşanan patlama kameraya yansıdı

Taşova Sanayi Sitesi'nde işletmeci Tayyip Akgül (28), çakmak gazı tüpüyle gazı biten çakmağı doldurmaya başladı. Bu sırada gaz bir anda parladı. Sakalları hafif şekilde yanan Akgül kazayı ucuz atlattı.

"GAZ BASMAMLA ALEV ÇIKTI"

Bir müşterisinin çakmağının gazının bittiğini söylemesi üzerine yardımcı olmak istediğini anlatan Akgül, "Elime çakmağı alıp gaz basmamla bir anda alev meydana geldi. Küçük, hafif sakallarımızda yanıklar oldu. Büyük korkulan bir şey olmadı" diye konuştu.

"DAHA FECİ ŞEKİLDE SONUÇLANABİLİRDİ"

Daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Akgül, "Ne iş olursa olsun yaptığınız işi hafife almamanız lazım. Burada yani en ufak bir şeyde kaşınız, gözünüz, sakalınız, hatta vücudunuz yanabilirdi. Daha feci şekilde sonuçlanabilirdi. En önemlisi dikkat ve güvenlik" şeklinde konuştu.