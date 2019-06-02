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Çakmak gazı koklayan genç öldü

37 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bakkaldan aldığı tüpteki çakmak gazını koklayan 16 yaşındaki Azad S., yaşamını yitirdi.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bakkaldan aldığı tüpteki çakmak gazını koklayan 16 yaşındaki Azad S., yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün ikindi vakitlerinde Nizip Sanayi Sitesi'ndeki çalıştığı iş yerinden çıkan 16 yaşındaki Azad S., bakkaldan aldığı tüpteki çakmak gazını koklamaya başladı. Bir süre sonra olduğu yerde fenalaşan Azad S., çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Azad S.'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
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