Çakmak gazı koklayan genç öldü
37 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bakkaldan aldığı tüpteki çakmak gazını koklayan 16 yaşındaki Azad S., yaşamını yitirdi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
'in Nizip
ilçesinde bakkaldan aldığı tüpteki çakmak gazını koklayan 16 yaşındaki Azad S., yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, dün ikindi vakitlerinde Nizip Sanayi Sitesi'ndeki çalıştığı iş yerinden çıkan 16 yaşındaki Azad S., bakkaldan aldığı tüpteki çakmak gazını koklamaya başladı. Bir süre sonra olduğu yerde fenalaşan Azad S., çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Azad S.'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
morguna konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı
Bomba iddia: Dünyaca ünlü iş adamı Philip Green, 5 çalışanını taciz etti
Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu
Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı