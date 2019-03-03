Son Dakika Haberleri: Çakmak Gazı Tüpü Patladı: 2 Çocuk Yaralı

Çakmak Gazı Tüpü Patladı: 2 Çocuk Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Eskişehir'de çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Güllük Mahallesi Namlı Sokak'taki boş arazide bulunan bekçi kulübesine giren Y.C.K. (16) ile F.N'nin (16) elindeki çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 2 çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından inceleme yapan polis, kulübenin içinde iki çakmak gazı tüpü buldu.

Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Güllük Mahallesi, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son 17 Yılda Vatandaşa Toplam 289 Milyar Lira Yardım Yapıldı Türkiye-Moldova Maçında Bütün Biletler Satıldı

İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı BBC Müzik Kanalı, Cinsel İstismarla Anılan Michael Jackson'ın Şarkılarını Sildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:53:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çakmak Gazı Tüpü Patladı: 2 Çocuk Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]