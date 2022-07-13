Alınan bilgiye göre, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında, çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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