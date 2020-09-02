Çakmak içerisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği A.D., isimli şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Polis ekipleri şahsın cebinde bulunan çakmağın iç kısmına gizlenmiş 0,5 miktarında metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddesine el koydu. Polis ekipleri aynı zamanda A.D., isimli şahsı polis merkezine götürdü.

Adıyaman 'da, çakmak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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