Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği K.K.?yı yolda yürürken durdurdu. K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisinde gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı
Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 06:14:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]