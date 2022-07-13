Çakmak tüpü bomba gibi patladı: 4 yaralı - Son Dakika
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Çakmak tüpü bomba gibi patladı: 4 yaralı

13.07.2022 08:52
Çakmak tüpü bomba gibi patladı: 4 yaralı

Karaman'da evde çakmak tüpünün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, aynı odada bulunan 4 kişi yaralandı.

Karaman'da evde çakmak tüpünün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, aynı odada bulunan 4 kişi yaralandı. Patlayan çakmak tüpü nedeniyle odanın camları kırılırken, evin önündeki bazı araçlar ile evlerin de camları kırılarak hasar gördü.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.D, (18), evlerinde arkadaşları Y.B (19), İ.E (19) ve M.A (18) ile birlikte oturdukları sırada biten çakmağa gaz doldurmak istedi. Çakma tüpüyle çakmağa gaz doldurdukları esnada bir anda çakmak tüpü patladı. Patlama nedeniyle şahısların bulunduğu odanın pencere camları kırılarak perdesi ise karşı kaldırıma fırlarken, park halindeki bazı araçlar ile evlerde de hasar oluştu. Patlama ihbarı üzerine adrese itfaiye, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamada vücutlarında yanıklar oluşan 4 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis patlamanın meydana geldiği bina ve dairede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ile olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi.

Patlamada aracı hasar gören İlyas Taş, "Balkonda otururken, bir anda patlama oldu ve cam kırıkları üzerimize geldi. İlk olarak yaralıların yardımına koştuk ve çağırdığımız ambulanslarla da yaralıları hastaneye gönderdik" dedi.

Yapılan incelemelerde çakmak tüpünün patlaması sonucu olayın meydana geldiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Dağlı - Ali Rıza Dağlı - İHA)

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Kaynak: İHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çakmak tüpü bomba gibi patladı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakmak tüpü bomba gibi patladı: 4 yaralı - Son Dakika
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