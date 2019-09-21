Son Dakika Haberleri: Çakmakla oynarken yangın çıkardı
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Çakmakla oynarken yangın çıkardı

1 saat önce

AVCILAR'da çakmakla oynayan bir çocuk, odadaki eşyaların büyük bölümünün yanmasına neden oldu.

Çakmakla oynarken yangın çıkardı, System.String[]

AVCILAR'da çakmakla oynayan bir çocuk, odadaki eşyaların büyük bölümünün yanmasına neden oldu.

Yangın dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan Coşkunlar Apartmanı'nın 4'üncü katındaki evde başladı. Evde anne ve babası ile birlikte bulunan 4 yaşındaki çocuk odanın kapısını kapatarak çakmakla oynamaya başladı. Çakmak ateşi ile bazı eşyalar tutuşup alev alırken çocuk ağlayarak elindeki çakmakla diğer odada oturan babasının yanına gidince yangın çıktığı anlaşıldı. Ev sakinlerinin çabasına rağmen alevler söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye odadaki yangını diğer oda ve evlere sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenen çocuğun annesi ihbar üzerine gelen 112 ekibinin ambulansında bir süre tedavi edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:19 Kaynak: DHA
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