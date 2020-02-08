Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evde yangın çıkardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evde yangın çıkardı - Son Dakika

Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evde yangın çıkardı

6 saat önce

Annesi kahvaltı hazırlarken odada çakmakla oynayan çocuk, evde yangın çıkmasına neden oldu.

Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evde yangın çıkardı, System.String[]

Annesi kahvaltı hazırlarken odada çakmakla oynayan çocuk, evde yangın çıkmasına neden oldu.


Karacalar Mahallesi Akharman mevkiinde bulunan 3 katlı evin birinci katında çıkan yangın, vatandaşların ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Evin bir odasının yandığı, diğer odalarının da dumandan ve isten etkilendiği yangının ardından yapılan incelemede yangının evin 3 yaşındaki çocuğunun çakmakla oynaması sonucunda çıktığı belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, anne Ü.A. 3 yaşındaki oğlu Ş.A. ve bir akrabaları ile birlikte kahvaltı yaptığı sırada evin kullanılmayan sadece malzemelerin bulunduğu odasında yangın çıktı. Evde bulunanlar yangını fark ederek evden dışarıya kaçarken, komşular yardıma koştu. İlk müdahale komşular tarafından yapılırken olay yerine gelen Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiyesi ekipleri yangını tamamen söndürdü.


Yangının meydana geldiği yerde herhangi bir elektrik aksamının olmadığı görülürken, yerde yarısı yanmış vaziyetteki çakmak dikkatlerden kaçmadı. Yangının annesi kahvaltı hazırladığı sırada 3 yaşındaki Ş.A. çakmakla oynaması sonucunda çıktığı belirlendi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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