Son Dakika Haberleri: Çakmakla Oynayan 4 Yaşındaki Çocuk Evi Yakıyordu

Çakmakla Oynayan 4 Yaşındaki Çocuk Evi Yakıyordu

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yerde bulduğu çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuğun tutuşturduğu yataktan çıkan yangın panik oluşturdu.

Çakmakla Oynayan 4 Yaşındaki Çocuk Evi Yakıyordu, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yerde bulduğu çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuğun tutuşturduğu yataktan çıkan yangın panik oluşturdu.

Olay Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 609. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mutfakta iş yapan annesinin yanından ayrılarak gittiği yatak odasında yerde bulduğu çakmakla oynayan 4 yaşındaki çocuk, bir anda yatağı tutuşturdu. Tutuşan yataktan çıkan dumanı fark eden anne, hızla yatak odasına giderek bebeğini aldıktan sonra dışarı çıktı. Dumanı fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda şoka giren anneyi ise komşuları sakinleştirdi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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