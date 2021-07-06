Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı - Son Dakika

- Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

VAN - Van'ın Saray ilçesinde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çaybağı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Eyüp Yiğit'e ait evde çocuğun çakmakla oynaması sonucu perdenin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp ve Saray ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.