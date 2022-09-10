ÇAKMAKLA OYNAYAN KÜÇÜK ÇOCUK EVİ YAKTI

Antalya'da Özbek asıllı Türk vatandaşı bir ailenin kaldığı evde yangın çıktı.
Yangını çakmakla oynayan 7 yaşındaki Yusuf Kaya'nın çıkardığı belirlendi.
Yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokakta bulunan 4 katlı bir evin 2'nci katında çıktı. Özbek asıllı Türk vatandaşı Deniz Kaya'ya ait evden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürüp, dumanı tahliye etti. Polis, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangını evde bulanan biri kız 3 kardeşten 7 yaşındaki Yusuf Kaya'nın çıkardığı ortaya çıktı. Baba Deniz Kaya'nın uyuduğu sırada çakmakla oynayan Yusuf Kaya'nın odasında bulunan eşyaları tutuşturduğu, dumanların yükselmesi üzerine koşup babasına haber verdiği ortaya çıktı.
Evde uyuduğu sırada küçük oğlu Yusuf Kaya'nın gelip odanın yandığını söylediğini belirten Deniz Kaya, "Hemen koşup, söndürmeye çalıştım. Ancak, başaramadım" dedi. Baba Kaya, yangına sebep oğlu Yusuf'a "En sonunda evi yakmayı başardın" diyerek sitemde bulundu.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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