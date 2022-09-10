Yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 835 Sokakta bulunan 4 katlı bir evin 2'nci katında çıktı. Özbek asıllı Türk vatandaşı Deniz Kaya 'ya ait evden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürüp, dumanı tahliye etti. Polis, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangını evde bulanan biri kız 3 kardeşten 7 yaşındaki Yusuf Kaya'nın çıkardığı ortaya çıktı. Baba Deniz Kaya'nın uyuduğu sırada çakmakla oynayan Yusuf Kaya'nın odasında bulunan eşyaları tutuşturduğu, dumanların yükselmesi üzerine koşup babasına haber verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Yusuf Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇAKMAKLA OYNAYAN KÜÇÜK ÇOCUK EVİ YAKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.