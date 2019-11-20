Son Dakika Haberleri: Çakmakla oyun yangın çıkarttı
Son Dakika 3. Sayfa Çakmakla oyun yangın çıkarttı - Son Dakika

Çakmakla oyun yangın çıkarttı

6 saat önce

Evde yalnız kalan iki çocuk çakmakla oynayınca kanepe tutuştu.

Çakmakla oyun yangın çıkarttı, System.String[]

Evde yalnız kalan iki çocuk çakmakla oynayınca kanepe tutuştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Yangın Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Ökkeş Bahri Caddesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yalnız kalan iki çocuğun çakmakla oynaması sonucu kanepe tutuşmaya başladı. Çocuklar korkup komşulara durumu bildirdi. Komşuların itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde bulunan eşyalar ise yandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 ay önce evlendiği kocası tarafından öldürüldü
Kadıköy'de lüks cip bomba gibi patladı Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çakmakla oyun yangın çıkarttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]