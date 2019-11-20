Çakmakla oyun yangın çıkarttı

Evde yalnız kalan iki çocuk çakmakla oynayınca kanepe tutuştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Yangın Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Ökkeş Bahri Caddesi'ndeki 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yalnız kalan iki çocuğun çakmakla oynaması sonucu kanepe tutuşmaya başladı. Çocuklar korkup komşulara durumu bildirdi. Komşuların itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde bulunan eşyalar ise yandı. - GAZİANTEP