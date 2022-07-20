Son dakika 3. sayfa: Çakmak içerisine yerleştirilen uyuşturucu, polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Çakmak içerisine yerleştirilen uyuşturucu, polisin dikkatinden kaçmadı

20.07.2022 09:58

Edinilen son dakika haberine göre Çakmak içerisine yerleştirilen uyuşturucu, polisin dikkatinden kaçmadı Çakmağın üzerindeki bant torbacıyı ele verdi Osmaniye'de çakmak içerisine yerleştirilen uyuşturucu madde polisin dikkatinden kaçmadı.

Çakmak içerisine yerleştirilen uyuşturucu, polisin dikkatinden kaçmadı

Çakmağın üzerindeki bant torbacıyı ele verdi

OSMANİYE - Osmaniye'de çakmak içerisine yerleştirilen uyuşturucu madde polisin dikkatinden kaçmadı. Çakmağın üzerine yapıştırılan bandı çıkaran polis, uyuşturucu madde ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyon sırasında H.K. isimli şahsın şüpheli davranışlarından dolayı ekipler tarafından üst araması yapıldı. Kaba üst aramasında suç unsuruna rastlamayan ekipler, şahsın üzerinden çıkan çakmağa dikkat çekti. Çakmağın üzerindeki bandı kaldıran ekipler, satışa hazır halde bir miktar metamfetamin maddesi ile karşılaştı. Bunun üzerine şahsın evinde yapılan aramada 5 adet çakmak daha ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.S. isimli şahsında evinde arama yapan ekipler, balkonda bulunan saksının içerisindeki toprakta gömülü halde 26 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan H.K ve Y.S. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çakmak içerisine yerleştirilen uyuşturucu, polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Çakmak içerisine yerleştirilen uyuşturucu, polisin dikkatinden kaçmadı - Son Dakika
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