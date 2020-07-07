Çakraz tatil beldesinde üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Çakraz tatil beldesinde üst yapı çalışmaları

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Çakraz tatil beldesinde üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla beldenin modern bir görünüme kavuşacağını bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Çakraz tatil beldesinde üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla beldenin modern bir görünüme kavuşacağını bildirdi.

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Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'ın önemli turistlik beldelerinden biri olan Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde atık su ön arıtma tesisi ve derin deniz deşarjının ardından üst yapı çalışmalarına başlandığını belirtti.

İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen ve 650 bin liraya mal olacak çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi, anayol ve kaldırımlar baskı beton, duş alanları, tuvaletler ve bisiklet yolu çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Tunç, sahillerde alt yapı, ulaşım ve turizm yatırımlarına önemli kaynaklar aktarmaya devam ettiklerini kaydetti.

Enver Yılmaz, AK Parti, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çakraz tatil beldesinde üst yapı çalışmaları - Son Dakika
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