ÇAKÜ'de "Geleceğin Kütüphaneleri" anlatıldı - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "Geleceğin Kütüphaneleri" konulu konferans düzenlendi.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan ÇAKÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nün dinamik bir sektör içinde hizmet vermekte olduğunu, bölüm öğrencilerinin de gelecekte bu sektör içinde istihdam edilecek olan adaylar olduğunu söyledi.

Alandaki gelişmelerin sürekli takip edilip iyi anlaşılması gerektiğini belirten Odabaş, "Aslında teknolojiyle birlikte kütüphanelerin de nasıl bir değişim içerisine girdiğine basılı kaynaktan elektronik kaynağa nasıl bir dönüşüm yaşandığına hepimiz yakından tanıklık ediyoruz. Bu dönüşüm hala çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Gelecekte özellikle üniversite kütüphanelerinde tamamen elektronik kaynağa geçiş yapılacağı da yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu anlamda bugün düzenlediğimiz 'Geleceğin Kütüphaneleri' etkinliği bu açıdan çok önemli. İlgiyle takip edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gemini Bilgi Teknolojilerinden Kütüphaneci Ramazan Aytürk, geleceğin kütüphanelerinin tasarımları, fiziki mekanları, teknik altyapıları, otomasyon programları, çalışma usulleri ve kaynak çeşitleri hakkında sunum yaptı.

Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kasım Binici, akademisyenler, yöneticiler ve öğrenciler katıldı.