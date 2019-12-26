ÇAKÜ'de hedef dünyada ilk 1500 üniversite arasına girmek - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasına girdik. Çankırı gibi bir yer için bu, başarıdır. Yeni akademik yaklaşımla önümüzdeki sene bin 500'e yaklaşırız diye düşünüyorum." dedi.

Ayrancı, üniversite yemekhanesinde düzenlediği basın toplantısında, ÇAKÜ'nün 2019 yılını değerlendirdi.

Üniversite olarak hızla büyüdüklerini anlatan Ayrancı, "Burada yüzlerce bölüm, 700'e yakın hoca var. Yaklaşık 5 bin alanda konuşabilecek, fikir beyan edebilecek, hem yerel hem de dünya literatürünü taramış adam var. Bunlarla çok şey yapılabilir." diye konuştu.

Büyümeleri söyle sürerse, 5-6 yıl içinde 30 bin öğrenciye ulaşabileceklerine dikkati çeken Ayrancı, "Bu yıl 93 program açmışız. 60'ına öğrenci aldık. 31 programda ise öğrenci alma çalışmaları devam etmekte. Hukuk fakültesi kuruldu, önümüzdeki dönem öğrenci alımına başlayacağız. Diş hekimliği fakültesi YÖK Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ziraat fakültesi ve spor bilimleri fakültesi kuruluş dosyaları YÖK'ten onay beklemekte." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun ilk hadis okulu olan Taş Mescit'in, Vakıflar Genel Müdürlüğünce üniversitelerine tahsis edildiğini belirten Prof. Dr. Ayrancı, şunları kaydetti:

"Dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasına girdik. Çankırı gibi bir yer için bu, başarıdır. Yeni akademik yaklaşımla önümüzdeki sene 1500'e yaklaşırız diye düşünüyorum. 30 ülkeden 1250 öğrencimiz var. Günden güne artıyor. Yabancılar için de uzaktan eğitim programı düşünüyoruz. Üniversitemiz evrensel düzeyde eğitim öğretim ve araştırmada öncü, öğrenciler ile akademik ve idari personel tarafından tercih edilip benimsenen, toplum yararını ilke edinen bir kurum olarak uluslararası arenada bilimsel, sanatsal ve sosyokültürel çalışmalara hız kesmeden devam edecektir."