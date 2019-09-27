ÇAKÜ'de İngilizce düşünme semineri

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "İngilizce Düşünme Semineri" gerçekleştirildi.

Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde eğitimci yazar Taner Çağlı, geliştirdiği İngilizce öğrenme yöntemiyle 10 yılda binlerce öğrenciye İngilizce öğrettiğini söyledi.

İngilizcenin robotik, Türkçe'nin ise sezgisel bir dil olduğunu belirten Çağlı, şöyle konuştu:

"Türkler neden İngilizce öğrenmede sorun yaşıyor? Çünkü İngilizce robotik bir dil, 200 yıl önce yapay olarak dil bilimciler tarafından revize edilmiş. Şu an konuşulan İngilizce 200 yıl önceki İngilizce ile aynı değil. Gramer yapısı çok değiştirilmiş. Dünya dili olması için özel olarak tasarlanmış ve yanlış anlamaya müsaade etmeyen bir dil. Türkçe ise tam tersine sezgisel, yani bir zeka dili. Bir cümle yığınla anlama gelebilir. Anlama işi kullanıcıya bırakılmış. İngilizcede ise bir cümle sadece bir anlama gelebilir, net ve kesindir. İşte bu farklılıktan dolayı Türkler çok zor ve uzun sürede İngilizce öğrenebiliyor."