ÇAKÜ'den, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin dersliklerinde öğrenim görmesi teklifi - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, kampüsteki dersliklerinin ilk, orta ve lise öğretimi için kullanılabileceğini bildirdi.

Ayrancı, gazetecilere, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkilediğine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlatılmasının planlandığını belirten Ayrancı, "İlkokullarda öğrenci sayısı çok fakat sınıflar küçük. Buna çeşitli tedbirler düşünülüyor. Bunların yetersiz olması da mümkün. Bu nedenle Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a ve bütün üniversitelere bir teklifte bulunmak istiyoruz. Mademki çocuklarımızı okutacağız, eğer karardan vazgeçilmezse dar sınıflarda öğrencilerimiz okumak yerine gelsinler, üniversitenin büyük sınıflarında ders alsınlar." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili karşılıklı anlaşmak istediklerini dile getiren Ayrancı, şunları kaydetti:

"Belirleyelim saatlerini, büyük kampüslerde o sayılar çok küçük geliyor. Sosyal mesafeyi çok daha iyi ayarlayabiliyoruz. O nedenle bunu Bakanımız ve diğer üniversitelere teklif ediyorum. Eğer okullar açılır ve yer ihtiyacı olursa bütün sınıfları açmayı taahhüt ettiğimizi, büyük sınıflarımızda öğrencilerin sayısı az olacağından rahat rahat sosyal mesafeyi koruyarak okuyabileceklerini ifade ediyorum."