ÇAKÜ'den İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğine maske ve siperlik desteği - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğine maske ve siperlik verildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında maske ve siperlik üretimi yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın Ankara'da İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'u ziyaret ettiği ve tıbbi malzeme desteği verdiği belirtilen açıklamada, "Daha önce de Kovid-19'dan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İngiltere'ye Türkiye'den tıbbi ve koruyucu ekipman desteği sağlanmıştı. Chilcott ise sosyal medya üzerinden bu destek için, 'Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan Birleşik Krallık sağlık çalışanları için hayati öneme sahip kişisel koruyucu ekipmanın, cömert tedariki için dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'ye sonsuz teşekkürler.' açıklamasını yapmıştı." ifadeleri kullanıldı.