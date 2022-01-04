Üye Girişi
ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği - Son Dakika

ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği

04.01.2022 16:59
ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi, demiryolu sistemleri alanında öncü firmalar arasında yer alan Voestalpine Kardemir Demir Yolu Sistemleri firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, demiryolu sistemleri alanında öncü firmalar arasında yer alan Voestalpine Kardemir Demir Yolu Sistemleri firması arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Voestalpine Kardemir Demir Yolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VADEMSAŞ" arasında "Üniversite - Sanayi İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokole Çankırı Karatekin Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, VADEMSAŞ adına CEO Dursun Güven imza attı. İmzalanan protokol ile ÇAKÜ ve VADEMSAŞ arasında VADEMSAŞ staj başvurularında ÇAKÜ öğrencilerinin öncelikli olarak değerlendirilmelerinin sağlanması, yüksek lisans öğrencilerinin çalışmalarının desteklenmesi, teknik gezi gibi konularda ÇAKÜ ve VADEMSAŞ arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak insanın, öğrencinin, Çankırı'nın ve ülkenin yararına ne olursa hepsinde yer almak istediklerini ve yer aldıklarını vurguladı. Daha önce eğitim alanında eğitim kurumları ile birçok işbirliği protokolüne imza attıklarını ve bu konuda belli bir noktaya geldiklerinin altını çizen Rektör Çiftçi, sanayinin üniversiteyi ilgilendiren yani dış paydaş olan kısmıyla da sürekli işbirliği içerisinde olduklarını ve hem teorik hem de pratik olarak en iyi şekilde yetiştirdikleri öğrencilerinin uygulama sahasında da belli bir noktaya gelebilmeleri için bu protokolün çok önemli olduğunu söyledi.

Önemli bir firma ile protokol imzaladıklarını ifaden eden Rektör Çiftçi, "Biz VADEMSAŞ gibi şehrimizin önemli yatırımlarından olan bir şirketin Üniversitemiz ile işbirliğine girmesinden son derece mutluyuz. Çünkü bu şirketimizin hem ulusal, hem uluslararası boyutu var. Bilgiyi teknolojiye dönüştürme boyutu var. Zaten üniversitelerin ana fonksiyonlarından biri de bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve teknolojiye dönüştürülmesidir. Bu da sanayi ile üniversitenin ortak noktasıdır. Geleceği inşa edecek donanımlı nesilleri yetiştirmek ise yükseköğretimin bir başka amacıdır. Öğrencilerimizin teorik ve akademik bilgi haricinde sanayiciler sayesinde uygulama alanında ki beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını da ayrıca önemsiyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz işbirliği ve sağladığınız destekten de son derece memnunuz. Gelecekte bu işbirliklerinin geliştirilerek güzel çıktılar üreteceğimize inanıyor, teşekkür ediyorum" dedi.

VADEMSAŞ CEO'su Dursun Güven ise, "VADEMSAŞ olarak üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için teknoloji transferini ve teknolojiyi üretip yaymayı çok önemsiyoruz. Sizden alacağımız ve aldığımız desteklerle bu konuda büyük adımlar atacağımıza inanıyor ve protokolün her iki tarafa özellikle öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Çiftçi ve VADEMSAŞ CEO'su Dursun Güven arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı. - ÇANKIRI

ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği
ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği
ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği

YORUMLAR
500

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Çiftçi, Rektör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği - Son Dakika


Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor         
16:59
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
15:55 Bilimsel araştırmalar ortaya koydu! Dört doz Covid-19 aşısı bağışıklığı beş kat artırıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 17:12:46. #1.13#
SON DAKİKA: ÇAKÜ ile demiryolu sistemleri alanındaki öncü firma arasında önemli işbirliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement