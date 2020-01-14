ÇAKÜ'lü öğrenciler öğrendiklerini pratiğe dökecek - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) bünyesinde yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Eğitim Öğretim ve Bilimsel Araştırma Uygulama İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı ile İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, protokole imza attı.

Protokol kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesinde sağlık alanında eğitim alan öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda uygulamalı eğitim alacak.

Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'ya katma değer sunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Amaçlarının lisans, lisansüstü eğitim, öğretim ve uygulamayla nitelikli insan kaynağının çalışma ve sosyal hayata kazandırılması olduğunu anlatan Ayrancı, "Özellikle yeni kurduğumuz diş hekimliği fakültesi başta olmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda uygulama eğitimi yapmalarını sağlayacağız. Biz de Sağlık Müdürlüğünde lisansüstü öğretim yapma koşullarına sahip personelin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü öğretim yapmalarına olanak sunacağız. Sonuç itibarıyla her iki kurum için de çok yararlı bir işbirliğine vardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Sarıkaya da önemli iki kurum arasında yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sağlık Müdürlüğü olarak uygulama alanlarını öğrencilere açarak teoride aldıkları eğitimi pratiğe geçirme imkanı bulacaklarını vurgulayan Sarıkaya, "Bilimsel gelişimi üst düzeyde olan şehrimizin üniversitesi de bizim çalışma arkadaşlarımızın kariyer ve mesleki gelişimi için yüksek lisans yapma imkanı sağlayacak bu son derece önemli bir durum. İş birliği protokolü için başta Rektörümüz başta olmak üzere emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.