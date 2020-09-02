ÇAKÜ "Yüz yüze online eğitim" modeliyle döneme başlayacak - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversitenin "Yüz yüze online öğretim" modeliyle yeni eğitim dönemine başlamaya hazırlandığını belirtti.

Rektör Ayrancı, Rektörlük Toplantı Salonu'nda yaptığı basın toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını ve üniversitenin salgın döneminde eğitime nasıl başlayacağını değerlendirdi.

YKS'nin ilk yerleştirmelerinde yaklaşık 4 bin kontenjandan 3 bin 600'ünün dolduğunu belirten Ayrancı, ek yerleştirmelerle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Üniversite olarak "Yüz yüze online öğretim" modeli üzerinde eğitime başlamayı planladıklarını belirten Ayrancı, "Bu model sadece Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından geliştirilmiş ve uygulama safhasına getirilmiş bir çalışmadır. Buna göre, derse amfilerde katılmak isteyen öğrenci bizzat katılacak, pandemi sebebiyle sağlık endişeleri nedeniyle gelmek istemeyen öğrenci ise online derse iştirak edecektir. Ancak, yazılım ve donanım becerilerimiz nedeniyle derse uzaktan katılan öğrenci derslik içindeymiş gibi olacak, dersin hocasını, tahtayı ve ortamı görebilecek, anlık sesli sorular sorabilecek ve cevabını sesli olarak alabilecektir." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde Çankırılı öğrenci sayısının ve oranının diğer yıllara oranla arttığını dile getiren Ayrancı, "Bu artışta yeni ve etkin bölümlerin açılmış olması yanında YKS Tercih Ofisimizin İmaret Medresesinde yaptığı çalışmaların etkisi olduğu düşünülmektedir. Böylece, Çankırı merkezli aday kendi ilinden uzaklaşmadan yüksek öğretim görme imkanına kavuşmuş bulunmaktadır. Söz konusu yeni bölümlerin çok büyük ölçüde istihdama açık olması bu oranın artmasına ayrıca yol açan sebeplerden birisidir." diye konuştu.

Uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve bunlardan temel yeterlilikleri yüksek olanlar arasından seçim yapılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini anlatan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Yeni uluslararası öğrencilerimiz, gerek önlisans ve lisans, gerekse yüksek lisans ve doktora düzeyinde Yükseköğretim Kurulu kararı gereğince derslerine kendi ülkelerinden katılacaktır. Mevcut uluslararası öğrencilerimiz ülkemizde öğretim görmeye devam edecektir. Uygulama ve staj dersleri ilgili bölüm, anabilim dalı ve öğretim üyesinin değerlendirilmesi dikkate alınarak az kişi ile ve kısa dönemli yüz yüze yapılacaktır."