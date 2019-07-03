Son Dakika Haberleri: Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı

1 saat önce

Denizli Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi, Adalet Bakanlığı tarafından kapatıldı.

Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı, System.String[]
Denizli Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi, Adalet Bakanlığı tarafından kapatıldı. Ceza evindeki mahkumlar ise başka bir ceza evine nakledildi. 7 koğuşu bulunan ceza evi 1947 yılından bu yana hizmet veriyordu.

1947 yılında açılan ve o yıldan bu yana hizmet veren ceza evindeki mahkumlar jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Ceza evi personelinin de farklı yerlerdeki ceza evlerine nakledildikleri öğrenildi. Ceza evinin kapatılma gerekçesi ile ilgili ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Adalet Bakanlığı, Denizli, Çal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]