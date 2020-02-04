'Çal Canavarı'nı vuran çiftçi: Üreticileri büyük bir dertten kurtardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çal Canavarı'nı vuran çiftçi: Üreticileri büyük bir dertten kurtardım - Son Dakika

'Çal Canavarı'nı vuran çiftçi: Üreticileri büyük bir dertten kurtardım

6 saat önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, vatandaşların büyüklüğü nedeniyle 'Çal Canavarı' olarak adlandırdığı, ekinlere zarar veren yaban domuzu, çoban Mehmet Oruç (23) tarafından avlandı.

'Çal Canavarı'nı vuran çiftçi: Üreticileri büyük bir dertten kurtardım, System.String[]

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, vatandaşların büyüklüğü nedeniyle 'Çal Canavarı' olarak adlandırdığı, ekinlere zarar veren yaban domuzu, çoban Mehmet Oruç (23) tarafından avlandı. Oruç, "Çiftçileri büyük bir dertten kurtardım" dedi.

Çoban Mehmet Oruç, geçen pazar günü arkadaşlarıyla birlikte ilçede domuz avına çıktı. Oruç, Kumral mevkisinde gördüğü yaban domuzunu av tüfeğiyle vurarak, avladı. Bir çok avcının peşinde olduğu yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzuna, bölgedeki tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle 'Çal Canavarı' ismi takıldığını söyleyen Oruç, "İlçemizde domuz popülasyonu çok yüksek. Domuzlar tarım arazilerine çok zarar veriyor. Arkadaşlarımla çıktığım avda, domuzun izini takip ederek buldum. Bana doğru saldırdı, iki atışta etkisiz hale getirdim. Benim vurduğum domuzun heybetinden dolayı 'Çal Canavarı' diye adı çıkmış. Bu domuzu vurmak bana nasip oldu. Çiftçileri büyük bir dertten kurtardığım için sevinçliyim. İlçede böyle büyük bir domuz vurduğumu duyanlar tebrik etti" dedi.Çiftçi Hasan Çokak da, domuzların ekinlere büyük zararlar verdiğini söyledi. Çiftçilerin, domuzlar nedeniyle maddi zarar yaşadığını kaydeden Çokak, "Çal'ın en azılı domuzundan kurtulduk. Bu genç, Çallı üreticileri kurtardı" diye konuştu.


Mehmet Oruç, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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