Çal'da ahır yangını
1 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
'nin Çal
ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangında hayvanlar kurtarılırken, ahırda bulunan samanlar alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Süller
Mahallesi'nde Süleyman Horosan'a ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ahırın bulunduğu yere gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ahırda bulunan hayvanları vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri ahırda soğutma çalışması başlattı.
Yangında, ahırda bulunan samanlarda büyük çapta hasar meydana geldi. - DENİZLİ
Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor! 50 milyon dolar gelir sağlanacak
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi