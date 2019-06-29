Son Dakika Haberleri: Çal'da ahır yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çal'da ahır yangını

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı.

Çal'da ahır yangını, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangında hayvanlar kurtarılırken, ahırda bulunan samanlar alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Süller Mahallesi'nde Süleyman Horosan'a ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ahırın bulunduğu yere gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ahırda bulunan hayvanları vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri ahırda soğutma çalışması başlattı.

Yangında, ahırda bulunan samanlarda büyük çapta hasar meydana geldi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
İtfaiye, Denizli, Çal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyanın kekiği Denizli'de hasada hazırlanıyor! 50 milyon dolar gelir sağlanacak İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çal'da ahır yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]