Çal'da Eski CHP İlçe Başkanı Partisinden İstifa Etti
2 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde eski CHP ilçe başkanı ile eski kadın kolları başkanı, MHP'nin belediye başkan adayını desteklemek üzere partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Denizli
'nin Çal
ilçesinde eski CHP
ilçe başkanı ile eski kadın kolları başkanı, MHP
'nin belediye başkan adayını desteklemek üzere partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Çal'da üç yıl CHP İlçe Başkanlığı yapan Osman Fikri Bursalıoğlu ile beş yıl Kadın Kolları Başkanlığı yapan eşi Şebnem Bursalıoğlu, partilerinden istifa ederek Cumhur İttifakının adayı MHP'li Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı destekleme kararı aldı.
Osman Fikri Bursalıoğlu, yaptığı açıklamada CHP'de birlikte çalıştıkları insanları ve CHP'ye oy veren her vatandaşı kardeş olarak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"CHP'ye tepkili olduğum için istifa ediyorum. Bir solcuda görmek istediğim özelliklere sahip, halka yakın ve her zaman sosyal demokrasi çizgisinde olduğuna inandığım MHP'li Belediye Başkanı Fethi Akcan'a sonuna kadar destek vereceğim. Çünkü, biz başkanımızın başarılı olduğuna inanıyoruz. Bizim istifamız yadırganmasın. Benden sonra Çal ilçe başkanlığı, ilçe başkan yardımcılığı, ilçe sekreterliği yapan arkadaşlarımız da gemiyi terk edip DSP'den aday oldular. Eşimle birlikte kişisel çıkarımızı değil, Çal'ı düşündüğümüz için MHP'li adaya destek veriyoruz. Bizim siyasetten hiçbir beklentimiz yok."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:55 Kaynak: AA
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