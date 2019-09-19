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Çal'da Gaziler Günü kutlaması

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

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Denizli'nin Çal ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşallik" rütbesi ile "gazilik" unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nün 98. yıl dönümü dolayısıyla, Çal Belediyesi Kent Meydanında tören düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Çal Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Fethi Akcan, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Gaziler Günü kutlamasında Kıbrıs gazilerinin 45 yıl önce yaşadıklarını anlatması duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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