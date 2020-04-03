Çal'da koronavirüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Akcan yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Denizler Mahallesinde şüpheli vakaların görülmesi üzerine bu şahıslara karantina uygulandığını, mahalleye giriş çıkışların kontrollü olarak sağlandığını kaydetti.



İlçedeki yaşlıların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sağlandığı belirten Akcan, kimsenin zorunlu olmadıkça ilçeye gelmemesini, ilçe sakinlerinin de ilçe dışına çıkmamasını istediklerini ifade etti.

Akcan, "Paniğe kapılmaya gerek yok. Herkes evinde kalsın, önlemini alsın. Hep birlikte virüs ile mücadelemizi sürdürelim. Belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmasına devam ediyor. Zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.