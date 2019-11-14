Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur hazırlandı

Denizli'nin Çal ilçesinde polis olmak için sınava başvuru yapan adaylar için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ücretsiz olarak parkur kursu açtı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 7 bin polis alımı yapılacağının duyurusu ardından, Çal ilçesinde polis olmak için başvuru yapan gençler için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından fiziki yeterlilik sınavına hazırlık için adaylara spor salonunda ücretsiz parkur kursu açtı. Spor eğitmeni tarafından adaylara hız, zaman, taktik, kondisyon ve adayların süreleri iyi kullanmaları konusundan eğitimler veriliyor.



Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Tayfur Öztepe, "Kursumuza katılan adaylara başarılar dilerim öncelikle, kursumuzun en önemli özelliği ücretsiz olmasıdır. Şehir merkezi ve ilçelerde adaylar ücret ödeyerek hazırlanırken Çal ilçesinde başlattığımız kurs ücretsizdir. İlk dönemde ilçemizden ve çevre ilçelerden 14 gencimiz bekçilik kursumuza katılım sağladı ve fiziki yeterlilik sınavından 11 kişi sınavı geçtiğini, sözlü sınavlara da girerek sonuçlarını beklediklerini söylediler. İnşallah hepsi başarılı olur ve meslek sahibi olurlar. 26. dönem polislik sınavlarına hazırlık kursumuzu da başlattık. Haftanın 7 günü çalışmalarımızı, spor uzmanımız eşliğinde devam ettiriyoruz. Şu anda Çal ilçemizden ve Bekilli ilçesinden kurslarımıza 5'i kadın, 3'ü erkek olmak üzere 8 kişi var. İnşallah parkurdan başarılı olurlar. İlçemizde gençlerimiz iş hayatına atılma anlamında sıkıntılar yaşıyor, genç nüfusumuz giderek azalıyor. Ücretsiz olarak açtığımız bu kurs sayesinde polis, asker, bekçi olmalarını ve spor akademisi sınavlarını kazanarak gençlerimizin meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Açtığımız bu kursumuzda parkurumuzu da sınav sistemi ile birebir aynı olacak şekilde spor salonumuzu hazırladık siz sevgili gençlerimizi kursumuza bekliyoruz lütfen gelin, burada bu kurs sayesinde inşallah sizlerde bir meslek sahibi olursunuz" dedi. - DENİZLİ