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Çal'da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu

22 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu"nu tamamlayan 25 kadın kursiyer sertifika aldı.

Çal'da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursu, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu"nu tamamlayan 25 kadın kursiyer sertifika aldı.
Ortaköy Mahallesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle açılan "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" kursunun tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.
Eski belediye binasında düzenlenen törende konuşan Halk Eğitim Müdürü Talat Çelikkaya, mahallede 9 yıldır katılım olmadığı için açılmayan mesleki eğitim kursuna bu yıl ilginin büyük olduğunu belirtti.
72 saat süren kursta tıbbi aromatik bitkilerin sınıflandırılması ve ekonomik öneminin yanı sıra Çal'daki tıbbi ve aromatik bitki potansiyeli, yetiştiriciliği ve kullanım alanlarıyla ilgili eğitim verdiklerini anlatan Çelikkaya, şunları söyledi:
"İlçemizde tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerden başta kekik, afyon, anason ve kimyon yetiştiriciliği hakkında bilgiler verildi. Kursiyerler pratik eğitimin yanında tarlalarda uygulamalı eğitim de aldı. Mahallemizde 9 yıldan bu yana katılım olmadığı için hiç kurs açılamamıştı. Muhtarımız kursiyerlerin katılmaları için çok uğraştı, kendisine teşekkür ediyorum. Mahallemizde inşallah ilerleyen zamanlarda da farklı dallarda kurslar açacağız."
Konuşmaların ardından kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.
Törene, Çal Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Tatar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:40 Kaynak: AA
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