Son Dakika Haberleri: Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi - Son Dakika

Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi

7 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde 'Jandarma Trafik Timleri' trafik güvenliği eylem planı kapsamında traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi gerçekleştirildi.

Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde 'Jandarma Trafik Timleri' trafik güvenliği eylem planı kapsamında traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi gerçekleştirildi.


Çal ilçe merkezinde ve mahallelerinde ilçe Jandarma Trafik Timleri yaptığı denetimlerde traktör sürücülerine ve iş makineleri reflektörün önemini anlatarak, araçlara ECR-69 üçgen reflektör takılması gerektiğini belirtti.


Özellikle şehirde meydana gelen traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına dikkat çeken Jandarma ekipleri, kazaların meydana gelmemesi için, sürücülerin can ve mal güvenliği için reflektör takılmasının önemine işaret eden trafik timleri, sürücüleri piyasada daha ucuza satılan merdiven altı olarak tabir edilen, geceleri parlamayarak işlev yapmayan sahte ve taklit reflektörlerin yerine orijinal reflektör takılması konusunda uyardılar.


Yapılan denetimlerde traktör sürücülerine trafik kurallarına uymaları, reflektörsüz kara yoluna çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekipleri kazaların azaltılması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gece gündüz demeden kararlılıkla uygulamalara devam edeceklerini belirtti. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi
69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:41:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çal'da traktör ve iş makinelerine yönelik reflektör denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]