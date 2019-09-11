Son Dakika Haberleri: Çal'da uyuşturucu operasyonu
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Çal'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Çal'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Farklı mahallelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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