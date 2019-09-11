Çal'da uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Çal ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Farklı mahallelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.