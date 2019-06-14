Son Dakika Haberleri: Çal'da yıl sonu sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Çal'da yıl sonu sergisi

2 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Çal'da yıl sonu sergisi, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Çal Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Talat Çetinkaya, sergide bin 200 kursiyerin eserlerinin beğeniye sunulduğunu belirtti.
Kurslara destek olanlara teşekkür eden Çetinkaya, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar 57 kurs açtık. Daha çok kurs açmak için çalışacağız. Bağcılık ve kekik konusunda eğitimler veriyoruz. Halk Eğitim Merkezi olarak 7'den 70'e memleketimizin geleceği olan sizlerin yanınızda olacağız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Sizler yeter ki kurslarınıza devam edin ve bu kurslar ayakta kalsın. Hem hobi olarak hem de meslek olarak öğrendiklerinizi uygulayın."
İki gün sürecek serginin açılışı, müzik dinletisinin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Çetinkaya, Denizli, Çal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Denizli, Traktör Sazi'de Denizlispor, Rodallega ile masaya oturdu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:16:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çal'da yıl sonu sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]